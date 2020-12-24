Детективы застали главу ОАСК врасплох на праздновании у бывшего нардепа.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) показало, как вручали повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд председателю Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павлу Вовку.

Читайте такжеДетективы НАБУ вручили председателю ОАСК Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный судСоответствующее видео опубликовано на Facebook-странице НАБУ.

«Вот как это было…», – отмечается в подписи к видео.

На записи видно, что Вовка явно застали врасплох. Как сообщили в бюро, вручение повестки состоялось во время празднования, организованного бывшим народным депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины.

Павел Вовк фактически убегает от детектива, который зачитывает и пытается вручить ему повестку.

«Я не знаю, кто вы», - говорит он.

В итоге судья садится в автомобиль, а детектив передает ему документ внутрь. Но перед тем, как поехать, Вовк выбрасывает повестку.

Дело о захвате власти: что вменяют Вовку

17 июля состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА). Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и Холоднюк заявили, что им не вручали сообщения о подозрении.

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате государственной власти руководством ОАСК. Речь шла о Вовке, Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Николае Сироше, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцовом, Сергее Остапце.

12 августа в Окружном административном суде Киева заверили, что объявленные в розыск судьи - на рабочих местах.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

Также ВСП вернул генпрокурору три ходатайства о временном отстранении судей ОАСК и еще два отказался удовлетворить. Решения ВСП касаются Аблова, судей Погрибниченко, Огурцова, Качура и Келеберды.

1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

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Автор: Катерина Шварц