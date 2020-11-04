В Офисе президента отмечают, что законопроект, внесенный в ВР спикером парламента и рядом нардепов, не решает проблему по восстановлению доверия к конституционному судопроизводству.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов считает "половинчатой мерой" законопроект авторства Дмитрия Разумкова, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, отмененные Конституционным судом.

Читайте такжеЭто нарушение: в Европарламенте высказались об идее Зеленского распустить КСУ

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию LB.ua.

«Законопроект Разумкова предусматривает откат законодательства на момент принятия решения КСУ в том виде, в котором оно существовало. То есть он не отвечает на главный запрос дня - возвращение доверия к конституционному судопроизводству. В нем нет ответа на этот вопрос. Поэтому он является мерой половинчатой", - считает он.

В то же время, по словам заместителя председателя ОП, президентский законопроект, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ - это политическая позиция президента страны, она проявляет несогласие с тем, как ведет себя Конституционный суд.

«Я выслушивал разные мнения, отслеживал различные высказывания политиков, которые критикуют нас за то, что законопроект президента не соответствует Конституции. Но при этом никто не предложил другой вариант законопроекта, который бы соответствовал Конституции и целью которого было бы восстановление доверия к Конституционному суду. Если мы говорим о законопроекте, который смог бы вернуть статус-кво антикоррупционного законодательства на момент до принятия решения КСУ, то это совершенно неуместная мера, которая уже никак не вернет историю с теми производствами, которые существовали на момент вынесения решения. Ведь решение обратной силы не имеет, закон обратной силы не имеет - в случае его принятия», - подчеркнул Смирнов.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности," ЕС", "Голос" и "Слуга народа".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров