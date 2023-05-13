Президент добавил, что благодаря противовоздушной обороне Украине удается защищаться от этих дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря санкциям, которые ввели против России, количество ракет, производившихся в РФ в разы уменьшилось. В то же время враг получил более тысячи дронов и прочее вооружение от Ирана.

Как отметил глава государства во время встречи с представителями итальянских СМИ, Россия не уменьшает количество обстрелов украинской территории, хотя и количество ракет, производимых в РФ, стало меньше.

"Это правда. Есть, правда, такие вызовы, как Иран, который продал им (России – УНИАН) более тысячи иранских дронов и другое оружие. Есть другое оружие, у нас есть точная информация, недавно они это сделали", – подчеркнул президент Украины.

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При этом президент добавил, что благодаря противовоздушной обороне Украине удается защищаться от этих дронов.

Военное сотрудничество России и Ирана

Еще в марте 2023 года Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, отмечало, что Россия начала на регулярной основе получать малые партии ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed иранского производства.

В то же время в апреле издание WSJ выпустило материал, в котором рассказало, что Иран поставляет России сотни тысяч артиллерийских снарядов морем. Отмечается, что вооружение переправляют кораблями через Каспийское море. По данным журналистов, за последние шесть месяцев Иран таким образом отправил в Россию 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.

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