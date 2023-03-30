США планируют продолжать применять все имеющиеся инструменты для давления на Иран.

США хотят сделать все, чтобы у Ирана не было возможности производить дроны, чтобы передавать их России. В то же время там не считают, что то, что Иран смог изготавливать это оружие, находясь под санкциями десятилетиями, свидетельствует о неэффективности введенных ограничений.

"Мы видим, что Иран продолжает свое сотрудничество с Россией и продолжает передавать России то, что нужно, чтобы продолжать свою агрессию против Украины. Например, в ноябре мы видели, что Иран передал России снаряды для танков и другую технику для того, чтобы использовать в Украине. И Россия планирует сотрудничать и в дальнейшем. Вот что делает Иран – дестабилизирует мир. И это очень опасно. Не только для Украины, но и для всего мира. Так что США будут продолжать применять все инструменты, которые у нас есть. Есть и другие средства. Мы готовы применять все, что у нас есть, чтобы это ужасное партнерство между Россией и Ираном не расширялось", - заявила официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в интервью "Радио Свобода".

На замечание о том, что санкции не работают, поскольку Иран смог изготавливать дроны в достаточном для экспорта количестве, Калан отметила, что США упорно работают, чтобы помешать Тегерану.

Видео дня

"Это не только санкции, а также экспортный контроль и другие средства. Мы хотим сделать все, чтобы у Ирана не было возможности производить это оружие. Например, санкции в отношении кораблей, перевозящих технику в Россию. И другие санкции, и другие средства. Средства, которые у Ирана есть за рубежом, заморожены. И просто они не могут продолжать. Я знаю, что многие сомневаются, что санкции работают. Они действительно работают. И мы усиливаем, когда мы замечаем, что кто-то хочет обойти санкции. Так что многие в Госдепартаменте работают упорно, чтобы найти, как Иран, другие люди, другие компании, другие страны хотят обойти санкции", – добавила она.

Военная помощь России от Ирана - последние новости

В течение последних месяцев Иран поставляет россиянам дроны-камикадзе, которые в конечном итоге используются страной-агрессором для нанесения ударов по инфраструктуре Украины.

В прошлом месяце в британской разведке сообщили, что россияне могли исчерпать запасы иранских дронов. Однако недавно в ведомстве заявили, что Россия начала на регулярной основе получать дроны иранского производства.

Ранее СМИ сообщали, что в обмен на иранские дроны Россия оказывает помощь с подавлением протестов, происходивших в стране.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США сообщила, что Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на дроны. Помимо этого, Иран стремится получить от России, десятки элитных российских ударных вертолетов, реактивных истребителей, помощь в реализации ракетной программы дальнего действия.

Вас также могут заинтересовать новости: