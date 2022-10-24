В Иране также пообещали "не остаться равнодушными" к результатам расследования.

В Иране заявили, что готовы к совместному с Украиной расследованию поставок России иранских дронов-камикадзе.

Об этом заявил глава МИД страны Хоссейн Амир-Абдоллахиян.

Чиновник пообещал "не остаться равнодушным", если использование иранских БПЛА оккупантами будет доказано.

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Глава МИД заявил, что в прошлый четверг обсудил возможное расследование с Жозепом Боррелем, представителем ЕС по внешней политике. "Мы готовы к тому, чтобы группа иранских и украинских военных и экспертов провела совместную встречу, и мы также готовы предъявить любые имеющиеся у них документы от имени Украины. Если нам на этой встрече станет ясно, что Россия использовала иранский беспилотник, мы не останемся равнодушными", - говорится в обращении чиновника.

Он также добавил, что "угрозы со стороны Ирана в отношении Украины нет, и мы не давали и не будем давать никакого оружия России".

Роль Ирана в войне в Украине: детали

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА "Shahed-136" и перспективных БпЛА "Arash-2".

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждает, что оружие попало в РФ через третьи страны. Однако уже в середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тысяч дронов.

Израиль, по данным СМИ, уже передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжат принимать меры с целью препятствования Ирану экспортировать в Россию боевые беспилотники. Также он добавил, что распространение Ираном БПЛА является угрозой, выходящей далеко за пределы Украины.

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