Министр внутренних дел также добавил, что портал "Дія" взломать не удалось, а информация украинцев не пострадала.

Кибератака на правительственные сайты в ночь с 13 на 14 января была направлена именно на уничтожение данных, а не на их шифрование для последующей продажи.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в прямом эфире программы "Подробности недели".

"Она (кибератака - УНИАН) была направлена на 70 государственных учреждений и государственных органов. Это фактически свидетельствует о том, что эта атака была массовой, скоординированной и, как утверждают наши специалисты из киберполиции, СБУ и Госспецсвязи, - не была направлена на шифрование данных для дальнейшей продажи, а именно на уничтожение этих данных. Именно поэтому мы можем утверждать, что эта кибератака была осуществлена спецслужбами нашего соседа, государства-агрессора", - цитирует Монастырского Департамент коммуникации МВД Украины.

Министр также подтвердил, что портал "Дія", на который осуществляли атаку, взломать не удалось, а данные украинцев не пострадали.

"Относительно кибератаки на государственный портал "Дія" могу утверждать, что данные не пострадали. Такие выводы предоставили наши специалисты из киберполиции. Они провели анализ данных, которые якобы предлагались с портала "Дія". Это оказались совсем другие данные, и это не было сливом информации. Данная информация уже была известна, предлагалась и продавалась еще до 2019 года, поэтому ничего нового в руки злоумышленники не получили", - отметил Монастырский.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов. Всего было атаковано более 70 государственных ресурсов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

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Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

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