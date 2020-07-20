Разумков не исключает проведение летом нескольких внеочередных сессий Рады

В частности, внеочередная сессия ВР состоится уже завтра, 21 июля.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает проведение летом нескольких внеочередных сессий парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о законопроектах, с которых необходимо будет начинать работу на следующей сессии ВР, спикер сказал: "Давайте до нее сначала доживем. У нас еще, видите, уже завтра есть внеочередная сессия. Может, еще одна или две будут. А там посмотрим".

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По словам Разумкова, на прошлой неделе парламент не рассмотрел много вопросов, требующих решения.

Как сообщал УНИАН, 17 июля закончилась третья сессия ВР девятого созыва.

Следующая, четвертая сессия начнется 1 сентября.

Завтра, 21 июля, в 12:00 начнется внеочередная сессия.

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