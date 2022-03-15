Президент Украины не испугался, когда ему сообщили о планах РФ посадить десант прямо в центре столицы, отметил Арестович.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали эвакуироваться из страны еще в первые дни войны, однако он категорически отказался. Те, кто считал главу страны слабаком, очень просчитались.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

"Он в первые сутки отказался от эвакуации, на чем настаивали и западные партнеры, и собственная охрана. Потому что когда был десант у Гостомеля, у нас была совершенно точная информация, что следующий десант садится на Печерске. Он сказал: "Я возьму в руки автомат и буду воевать, в чем проблема?", - сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что многие его хвалят за спокойствие и драйв. Но президент – это такой же настрой, только в 10 раз сильнее.

"В течение первых 48 часов, когда уже были бои в Киеве, никто не знал, чем кончится, откуда вылезут эти диверсанты, была дважды стрельба возле ОП. Он (президент, – Ред.) категорически сказал: "Закройте тему с эвакуацией. Я никогда не уеду, хоть 10 десантов высаживайте, хоть бейте ракетами по Офису президента", – добавил Арестович.

Отметим, Зеленский с начала войны РФ в Украине не раз опровергал слухи о том, что он уехал с Киева. Президент остается на Банковой.

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