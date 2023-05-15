Среди прочего, главы государств обсудили вступление Украины в НАТО и членство в ЕС.

14 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию. В Париже он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщается на сайте президента Украины, приоритетным стал вопрос предоставления Францией военной помощи Украине. В частности, внимание уделили первоочередным потребностям Украины для укрепления обороноспособности и защиты украинского неба. Кроме того, президенты обсудили практическое взаимодействие с Францией для усиления потенциала сил обороны Украины, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения временно оккупированных территорий.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Макрона "за его лидерство и выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей", которое уже длительное время ожидает Украина".

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"Кроме того, президенты обсудили вопросы взаимодействия для эффективной реализации украинской формулы мира. Глава украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности государств Глобального Юга. Он поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение Россией войны против Украины и достижение справедливого мира на основе украинской формулы мира", – говорится в сообщении.

Также Зеленский и Макрон обсудили вопрос поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Глава государства выразил надежду на принятие решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в 2023 году и отметил, что наша страна ожидает конкретные политические решения Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку Украины на членство в Альянсе.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений относительно четкого алгоритма движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до приобретения членства", – подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского во Францию

14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Это его второй визит в страну с начала полномасштабной войны России против Украины.

Прибытие в Париж Зеленский подтвердил поздно вечером. Он подчеркнул, что встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения "важнейших пунктов двусторонних отношений".

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