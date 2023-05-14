Зеленский встретится с Макроном для обсуждения помощи Украине и украинской "формулы мира".

Ряд французских СМИ сообщили о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского во Францию сегодня вечером. В Елисейском дворце подтвердили, что Франция ожидает визита украинского лидера.

Как пишет Le Figaro, администрации французского президента в пресс-релизе известила, что ожидается встреча президентов, во время которой Макрон и Зеленский обсудят поддержку Франции, которую она продолжает оказывать Украине в ответ "на неотложные военные и гуманитарные нужды".

Кроме этого, разговор лидеров будет касаться путей мирного урегулирования войны в Украине.

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"Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы восстановления мира в Европе, в частности, на основе мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает", — отметили в Елисейском дворце.

Визит Зеленского в Европу - что надо знать

В субботу президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Здесь он встретился с итальянскими президентом Серджо Матареллой и главой правительства Джорджей Мэлони. Во второй половине дня в субботу он совершил визит в Ватикан, где была встреча с Папой Римским Франциском.

Вечером 13 мая Зеленский прибыл в Германию. Здесь в воскресенье у него были встречи с президентом и канцлером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Олафом Шольцем. Кроме этого, в немецком Аахене состоялось вручение Зеленскому международной премии имени Карла Великого.

Днем в воскресенье появилась информация о том, что президент, вероятно, также посетит Францию с коротким визитом, во время которого будет встреча с французским коллегой Макроном. Если визит состоится, это будет вторая поездка Владимира Зеленского во Францию с начала полномасштабной войны.

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