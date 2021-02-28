2 марта политик прибудет в Украину с двухдневным визитом.

Во вторник и среду, 2-3 марта Украину посетит президент Европейского совета Шарль Мишель.

Как сообщается на сайте Европейского совета, в первый день своего визита Мишель побывает на востоке Украины. Там на 13:00 у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, на 13:10 — с представителями операции Объединенных сил, мониторинговой миссии ОБСЕ и организациями, предоставляющими гуманитарную помощь. В 14:30 должна состояться совместная пресс-конференция с президентом Зеленским.

3 марта президент Евросовета посетит Киев, где в 8 утра встретится с представителями антикоррупционных учреждений, в 10:30 посетит центр вакцинации, а также в 11:15 почтит память погибших героев Революции Достоинства.

В 11:40 Шарль Мишель должен еще раз встретиться с президентом Владимиром Зеленским и в 13:15 провести совместную пресс-конференцию.

Прежде чем посетить Украину, 1 марта президент Европейского совета посетит Грузию.

Украина и ЕС: приоритеты сотрудничества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встречался с президентом Евросовета Шарлем Мишелем 9 февраля в Брюсселе. Тогда глава украинского правительства передал Мишелю приглашение президента Зеленского посетить Украину.

По результатам встречи, одним из первоочередных приоритетов Украины является начало диалога об обновлении параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС.

Украина рассчитывает на согласование с Европейским Союзом конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации.

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Автор: Катерина Комолова