Должности получили известный волонтер и экс-нардеп.

Кабинет Министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны.

Как сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Виталий Дейнега назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

Это 39-летний украинский волонтер, общественный деятель, основатель и в 2014-2020 годах руководитель благотворительного фонда "Повернись живим". Ранее фонд помогал украинским военным, которые воевали на востоке Украины. С начала полномасштабной войны оказывает помощь воинам и на других направлениях.

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Также заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции был назначен 46-летний Андрей Шевченко, бывший журналист и нардеп V, VI и VII созывов и экс-посол Украины в Канаде

Глава ведомства уже прокомментировал назначение. Он отметил, что Дейнегу и Шевченко назначили по его представлению.

"Новые заместители - done. ... Это бесспорное усиление команды Министерства. Впереди еще много вызовов и кропотливой работы! Приветствую в команде! Все будет Украина!", - написал он.

Кадровые изменения в Минобороны Украины

24 января после скандала с закупкой услуг питания для воинских частей заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель по вопросам цифрового развития Олег Гайдук остались в команде министерства, но как советники министра.

Впоследствии Резников подал на должность первого заместителя министра кандидатуру Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Он был назначен 14 февраля.

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