Новоиспеченный депутат рассказал, что в столовой парламента еще не был и свою победу на выборах еще не праздновал.

Народный депутат Украины Василий Вирастюк прокомментировал свой первый день в парламенте и принесение присяги под крики «Ганьба!»

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он назвал свой первый в парламенте «довольно необычным».

«Это ни для кого не секрет, что я в новой сфере для себя. Поэтому нужно понять, что и как работает. Даже те же кнопки, куда вставлять карту, это все мне мои коллеги объяснили», - сказал Вирастюк.

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Относительно криков «Ганьба!» некоторых парламентариев во время принесения им присяги, новоиспеченный депутат пошутил, что надеялся на более громкие крики.

«Относительно возгласов наших коллег по сессионному залу, они были, да. Но я надеялся, что будет намного громче... Я, во всяком случае, так настраивался. Как-то они очень быстро успокоились", - отметил Вирастюк и добавил, что в спорте привык к громким крикам, которые его "куражат".

Вирастюк также рассказал, что хотел бы стать членом Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, поскольку ему знакома соответствующая тематика. В частности, он привлечен к тренировочному процессу и спортивной реабилитации ветеранов.

Говоря о своих первых шагах в парламенте, разработке им законопроектов, Вирастюк отметил, что «скорее всего, будет тематика именно ветеранская».

«У нас отсутствует вообще такая сфера как спортивная реабилитация. Это хотелось бы наладить в Украине», - сказал он и добавил, что необходимо создать хотя бы один такой реабилитационный центр.

По словам Вирастюка, в столовой парламента еще не был и свою победу на выборах еще не праздновал.

Сегодня, 15 июня, Вирастюк под аплодисменты и возгласы "Ганьба" принес присягу народного депутата Украины. Во время зачитывания присяги Вирастюком депутаты фракции "Слуга народа" стояли и аплодисментами приветствовали его.

Что предшествовало

28 марта в 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.

23 апреля ЦИК подтвердила победу кандидата от "Слуги народа" Вирастюка на этих выборах. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15 тыс. 536 голосов. В то же время его конкурент - кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - 15 тыс. 114 голосов.

1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом. Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.

5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.

19 мая ЦИК повторно установила результаты выборов в 87-м округе. Результаты установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признала недействительным. Победителем стал Вирастюк.

23 мая Верховная суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87-м округе и признании Вирастюка избранным депутатом.

26 мая ЦИК обжаловала это решение.

5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом.

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Автор: Татьяна Поляковская