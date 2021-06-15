5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК, по которому Вирастюк признан избранным народным депутатом.

Василий Вирастюк, победивший на выборах в 87-м округе на Ивано-Франковщине, под аплодисменты и возгласы "Позор!" принес присягу народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время зачитывания присяги Вирастюком депутаты фракции "Слуга народа" стояли и аплодисментами приветствовали его.

В то же время ряд депутатов в сессионном зале выкрикивали "Позор".

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Спорная победа Вирастюка в 87-м округе

Как сообщал УНИАН, 28 марта в 87-м округе на Ивано-Франковщине состоялись довыборы в Верховную Раду.

23 апреля ЦИК подтвердил победу кандидата от "Слуги народа" Вирастюка на этих выборах. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15 тыс. 536 голосов. В то же время его конкурент – кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - 15 тыс. 114 голосов.

1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, по которому Вирастюк признан избранным народным депутатом. Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.

5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.

19 мая ЦИК во второй раз установила результаты выборов в 87-м округе. Результаты установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признал недействительным. Победителем стал Вирастюк.

23 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87-м округе и признании Вирастюка избранным депутатом.

26 мая ЦИК обжаловал это решение.

5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК, по которому Вирастюк признан избранным народным депутатом.

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Автор: Надя Пришляк