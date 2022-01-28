Сегодня глава общины Сергей Моргунов на заседании горсовета подписал декларацию о зеленом курсе Винницы.

Сегодня, 28 января, Винницкая городская территориальная община первой в Украине провозгласила Зеленый курс по примеру Европейского Зеленого курса. Отныне это стратегическое направление развития Винницкой общины и основа для разработки и внедрения всех городских политик, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций. В основе Зеленого курса Винницы лежит достижение климатической нейтральности.

Сегодня во время заседание сессии городского совета глава общины Сергей Моргунов подписал Декларацию о Зеленый курс Виннице при участии Посла Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса, который присоединился к заседанию онлайн и поздравил жителей с этим важным событием.

Европейский зеленый курс (ЕЗК) - это масштабная программа стратегических решений и действий ЕС, что имеет целью достижения устойчивого и эффективного развития на всех уровнях экономики и общества, а также превращение Европы в первый климатически нейтральный континент до 2050 года.

Главными преимуществами привлечения к ЕЗК является использование новых механизмов и воплощение в жизнь инновационных идей по улучшению городского пространства и повышения экологического качества жизни, привлечения зеленого финансирования и инвестиций, выход на рынки ЕС и тому подобное.

Винница стала первым городом Украины, который провозгласил зеленый курс. Сегодня во время заседания сессии Винницкого городского совета была подписана Декларация о зеленом курсе Винницы с участием Представительства Европейского Союза в Украине, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции и украинских парламентариев.

"Сегодня знаковое событие для Винницкой общины - мы первые в Украине присоединяемся к Европейскому зеленому курсу. Основой для внедрения Зеленого курса Винницы стали принципы и основы инициативы ЕС "Европейское зеленое соглашение", принятой в 2019 году. Их цель - до 2050 года превратить Европу в первый в мире климатически нейтральный континент. Правительство заявило о намерении нашего государства присоединиться к Европейскому зеленому курсу, продолжается работа над написанием дорожной карты для Украины. Однако украинские города на местном уровне уже движутся в этом направлении, и я надеюсь, что будут принимать соответствующие декларации и программы", - отметил Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

Глава города добавил, что зеленый курс Винницы - это логическое продолжение долгосрочных планов общины в зеленом развитии, зафиксированных как в Концепции интегрированного развития Винницы до 2030 года, так и в Стратегии 3.0. В частности, речь идет о таких приоритеты Стратегии развития общества в ближайшие 9 лет, как "Зеленая экономика и смарт-специализация" и "Доступная, безопасная и экологически чистая среда".

Ключевыми направлениями внедрения ЕЗК, который был принят в 2019 году Европейской комиссией, является предотвращение изменения климата и адаптация к ним, биоразнообразия, нулевое загрязнение, промышленная политика, постоянное питание и зеленое сельское хозяйство, обращение с отходами, стала и умная мобильность, энергетика и энергоэффективность.

"Винница уже достигла определенных результатов в "зеленом" развитии. Наш город в 2015 году первый в Восточной Европе получил европейскую энергетическую награду, впоследствии – в 2019 году мы ее подтвердили. И мы работаем над тем, чтобы получить "золотую" Европейскую энергетическую награду. Кроме того, сегодня на сессии мы приняли решение о приобретении экологически чистого транспорта - 10 электробусов. Также в этом году мы ожидаем на получение швейцарских трамваев, что тоже значительно улучшит экологическую составляющую городской мобильности. Мы достаточно активно развиваем велоинфраструктуру. Стремимся привлекать международных экспертов и финансовые ресурсы для реализации "зеленых" проектов, которые есть планах. Я убежден, что для каждой винницкой семьи это очень важно. Думаю, что совместными усилиями Европейского Союза, Правительства, Парламента, территориальной общины, области мы сможем системно двигаться в этом направлении", - подчеркнул Моргунов.

Намерения и цели, указанные в декларации, получат продление в дорожной карте мероприятий для реализации Зеленого курса Винницы до 2030 года. Дорожная карта будет служить ориентиром движения Винницкой общины в направлении зеленой трансформации и будет способствовать привлечению зеленых инвестиций, модернизации, внедрению инноваций и цифровизации общины.

Поздравил винничан с провозглашением Зеленого курса Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас. Дипломат присоединился к сегодняшней сессии городского совета через онлайн-связь. Глава Представительства ЕС в Украине обратился к присутствующим на украинском языке.

"Друзья, я рад участвовать в этом событии. Для меня это большая честь. На таком высоко урбанизированном континенте как Европа - города, городки и граждане играют ключевую роль в реагировании на климатические изменения. Мне приятно, что ваш город и люди активно работают над зеленым преобразованием общины. С момента объявления в 2019 году Европейской зеленой сделки она задает направление трансформационных изменений. Это новая стратегия роста ЕС. Она отражает идею перехода всей экономики к зеленой экономике. Приятно отметить, что Украина разделяет эти надежды. Еще одна инициатива ЕС, – соглашение "Зеленые города", - это движение мэров европейских городов, которые стремятся сделать свои города чище и здоровее. Подписав соглашение, города берут на себя обязательства по решению ключевых вопросов экологического управления. Свою роль в смягчении последствий климатических изменений играют не только национальные или местные органы власти, а каждый гражданин. Поэтому ваша инициатива чрезвычайно важна, она полностью совпадает с инициативами, начатыми Евросоюзом. Позвольте вас поздравить с этой инициативой, которая выводит Винницу на лидерские позиции с точки зрения зеленого перехода Украины, и может вдохновить и ускорить зеленый переход на местном уровне. Я хочу призвать другие города Украины последовать вашему примеру", - сказал Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

С провозглашением Зеленого курса жителей поздравил также председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

"Подписание Винницей декларации о зеленом курсе свидетельствует, что Винницкий городской совет является одним из флагманов на пути зеленого перехода. Безусловно, вопрос перехода Европы и Украины на климатически нейтральную экономику и общественную жизнь - стоит на повестке дня и Верховной Рады, и Правительства. Роль общин в процессе зеленого перехода экономики нельзя недооценить. Все составляющие, которые представлены в этом документе, являются касательными к зеленому курсу ЕС и заслуживают внимания. Надеюсь, что через несколько лет вы пригласите нас уже оценить внедренные меры. И я уверен, что мы оценим их одобрительно и будем вместе радоваться, что Винница является передовым городом в этом направлении, и будем предлагать другим городам нашей страны брать с вас пример", - сказал Олег Бондаренко.

К депутатскому корпусу и винничан обратилась еще одна представительница этого комитета Верховной Рады Украины Юлия Овчинникова. Это известная ученая, кандидат биологических наук, чья научная деятельность связана с ДонНУ им. Стуса в Виннице.

"Подписание Декларации о зеленом курсе, а также имплементация дорожной карты еще раз свидетельствует о том, что Винница – настоящий европейский город, который движется европейским направлением и вкладывает во все сферы жизни окружающей среды компонент. Я уверена, что Винница не только будет имплементировать все основы устойчивого развития, но и станет примером для всех городов Украины", - отметила Юлия Овчинникова.

Так же высоко оценила стремление Винницы до преобразований с акцентом на экологической составляющей и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин: "Я заметила, что Зеленый курс Винницы стал логичным продолжением долгосрочных планов общества в отношении устойчивого развития, которые были разработаны ранее. Благодарна руководству города и области за привлечение международных партнеров, экспертов. Искренне поздравляю Винницу с таким замечательным достижением".

Также на событии присутствовали эксперта ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Наталья Андрусевич со Львова и Светлана Романко из Ивано-Франковска, которые в 2021 году проводили онлайн-обучение для сотрудников винницкого муниципалитета и коммунальных предприятий на тему "Европейский зеленый курс и украинский город. Винницкий кейс". Тренинги проходили в рамках программы "Квалификация 2030" при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Результатом учений стали рекомендации относительно мер, направленных на присоединение Винницкой общины принципов и основ Европейского зеленого курса, и прописали в Дорожной карте мероприятий Винницкой городской территориальной общины для реализации Зеленого курса Винницы до 2030 года.