Переговоры назначены на 12 июля, они будут проходить в Федеральной канцелярии Германии.

В Бундестаге назвали темы встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча будет проходить за ужином.

Об этом в ходе брифинга рассказал спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.

На официальном сайте Бундестага также появилось сообщение: "Темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, реализация Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, украинский процесс реформ, экономические вопросы и отношения с Россией".

Ужин Меркель и Зеленского, как отметил Зайберт, начнется 12 июля в 19:00 (20:00 по киевскому времени - ред). Среди тем для обсуждения в частности будет вопрос "Северного потока-2".

Читайте такжеКива вступил в перепалку с ветераном АТО в элитном отеле Турции (видео)Утром, до встречи с Меркель, Зеленский может встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

О встрече Меркель и Зеленского ранее уже высказался Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он сообщал, что ужин будет проходить в формате доверительной беседы. В ходе встречи будут подняты важные для Украины темы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС может ограничить работу "Северного потока-2".

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Автор: Полина Кузенко