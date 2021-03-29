В частности, планируется рассмотреть проект постановления о заявлении парламента относительно эскалации событий на Донбассе.

Завтра состоится три внеочередных заседания Верховной Рады, на одном из них будет отчитываться главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Завтра у нас будет целых три внеочередных сессии (речь идет о внеочередных заседаниях - УНИАН)», - сказал он.

На первом заседании, по словам Арахамии, будет рассматриваться проект постановления о заявлении Верховной Рады относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта (№5312). «И будет доклад... Хомчака, который доложит Верховной Раде о существующем положении ситуации на фронте. Это будет где-то полчаса этот вопрос», - сообщил председатель фракции.

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После, добавил он, состоится второе внеочередное заседание ВР, на котором будет рассматриваться ряд законопроектов.

На третьем заседании будет рассматриваться проект постановления об осуждении событий возле Офиса президента 20 марта. Также планируется заслушать представителей правоохранительных органов.

В то же время на сайте ВР до сих пор нет распоряжения председателя парламента о проведении внеочередного заседания, на котором должен отчитываться Хомчак и рассматриваться проект постановления №5312.

Внеочередные заседания Рады: что известно

27 марта председатель ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении двух внеочередных заседаний парламента 30 марта.

Первое начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины. На заседании, среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

Сразу после завершения первого внеочередного заседания состоится второе. Оно будет проводиться по требованию 156 народных депутатов Украины. На заседании заслушают информацию председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачёва о событиях во время акции возле Офиса президента 20 марта. Также на рассмотрении проект постановления ВР об осуждении указанных событий (№5295).

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Автор: Татьяна Поляковская