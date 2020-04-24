Следующее внеочередное заседание ВР ориентировочно состоится в конце следующей недели - Арахамия

По его словам, законопроект о банковском регулировании ОП рассмотрит примерно через две недели.

Следующее внеочередное заседание парламента ориентировочно состоится в четверг-пятницу на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам после сегодняшнего внеочередного заседания парламента.

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«На следующей неделе мы хотим сделать по инициативе парламента внеочередной созыв (заседание - УНИАН). Мы общались о том, что соберем вопросы от каждой фракции, пообщаемся, сделаем онлайн-заседание Согласительного совета, а потом решим. Соберем 150 подписей - и ориентировочно на четверг-пятницу сделаем еще одно заседание», - отметил Арахамия.

По его словам, законопроект о банковском регулировании Рада рассмотрит примерно через две недели.

«В понедельник на следующей неделе, вероятно, будет финальная таблица от комитета, после этого она должна быть роздана депутатам в течение 10 дней. Но для того, чтобы применить эту отдельную процедуру регламента, надо собрать 150 подписей и проголосовать за применение этой процедуры. Это мы и сделаем на следующей неделе в четверг-пятницу, и тогда, вероятно, что через неделю, в какой-то день - или вторник, или среда - можем выносить банковский закон на голосование», - пояснил председатель фракции.