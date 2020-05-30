Депутаты вернутся к пленарной работе 2 июня - рассмотрят программу правительства

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» сообщила, что в первую очередь парламент рассмотрит программу правительства.

Верховная Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в первую неделю парламент будет рассматривать программу правительства.

«Абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали тот текст, который Кабинет министров подал еще в апреле, и предоставили свои рекомендации. Вероятно, голосование в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку... Рассчитываем получить детальный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов», - написала Кравчук.

При этом она напомнила, что согласно закону, правительство должно внести доработанный вариант, и парламент рассмотрит его на протяжении 15 дней.

Также, отметила Кравчук, в повестке дня на неделю голосование во втором чтении законопроекта о «ворах в законе», постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от «цифрового» комитета - об облачных услугах, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей.

«Также в планах голосование во втором чтении законопроекта из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности, о введении партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тысяч избирателей (сейчас - 90 тыс.), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и многое другое - в первом чтении», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее нардепы отменили пленарные заседания на 21 и 22 мая. В ВР объяснили такое решение самоизоляцией фракции «Батькивщина», в которой один из депутатов заболел COVID-19.

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