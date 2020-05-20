Коронавирус в Раде: нардепы отменили заседания завтра-послезавтра

21 и 22 мая депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.

Верховная Рада Украины решила завтра и послезавтра не работать в пленарном режиме.

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Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял постановление «О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва» (регистрационный номер 3511). За это решение проголосовали 311 народных депутатов Украины.

Постановлением предусмотрено, что 21 и 22 мая депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

В ВР объясняют такое решение самоизоляцией фракции «Батькивщина», в которой один из депутатов заболел COVID-19.

Как сообщал УНИАН, фракция «Батькивщина» пошла на самоизоляцию, поскольку народный депутат от этой партии Олег Мейдич заболел COVID-19.