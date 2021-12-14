В то же время они планируют на всякий случай опросить своих депутатов, где те будут в праздничный период.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что "СН" пока не планирует инициировать внеочередные заседания Верховной Рады до конца года.

Об этом он сказал во время брифинга после заседания фракции, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли инициировать их фракция внеочередные заседания парламента до конца года.

"Внеочередное не планируем сейчас. Но могут быть теоретические обстоятельства. Поэтому мы все равно делаем опрос всех депутатов, чтобы понять, где кто будет находиться на новогодние, после новогодних. Для того чтобы просто понимать наличие депутатов", - отметил председатель фракции.

Арахамия также сообщил, что "СН" не планирует делать никакое "итоговое мероприятие" года.

Читайте такжеГогилашвили уволен с поста заместителя главы МВД"Мы сделаем итоговое мероприятие, сделаем там какой-то фуршет - нам скажут, что это новогодний корпоратив... Не сделаем фуршет - скажут, что это был какой-то праздник. Поэтому решили, что не будем, а сделаем в Зуме. Все по округам разъедутся и там пообщаемся", - рассказал он.

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Автор: Таня Поляковская