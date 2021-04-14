Заседание состоится в 16:00 в четверг, 15 апреля.

Завтра на внеочередном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты рассмотрят 15 вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумуков подписал распоряжение №87 о созыве 15 апреля внеочередного пленарного заседания парламента в 16:00. Оно инициировано 155 народными депутатами.

На заседании, в частности, будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4651) и законопроект о внесении дополнений в закон "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173).

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Кроме того, будет рассматриваться проект закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 4303), проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства (№ 4643 -д), проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (№ 4644-д).

Также будет рассматриваться проект закона о конституционной процедуре (№ 4533), законопроект по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (№ 5197-2), законопроект об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству (№ 3774), законопроект о сертификации оператора системы передачи (№ 3364-1-д).

В повестке дня проект закона о внесении изменений в закон "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (№ 4416-1); проект закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающимся за совершением консульских действий (№ 4539 ), проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058).

Также депутаты будут вносить изменения в законодательство по развитию института старост (№ 4535), о государственных наградах Украины (№ 5327) и по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№ 3695).

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Автор: Надя Пришляк