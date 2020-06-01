На этой неделе Рада может принять кадровые решения в правительстве - нардеп

Кадровые вопросы рассмотрят сегодня на заседании фракции "Слуга народа".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не исключает, что на этой неделе будут кадровые решения в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам перед заседанием фракции.

"На этой неделе могут быть и кадровые назначения. Собственно, сегодня мы должны обсудить кандидатуры на вакантные места в министерствах - Министерство культуры, Министерство образования, Министерство экологии и Министерство энергетики ... Если фракция поддержит кандидатов, и соответствующие решения будут комитетов, то, вероятно, что в зале также будут рассмотрены кадровые решения", - сказала Кравчук.

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По ее словам, также, "возможно, мы разработаем и согласуем тот именно этический кодекс фракции, и, возможно, там будут какие-то дополнительные инструменты, например, для мажоритарщиков, которые работают в округах и имеют еще ряд дополнительных функций и полномочий".

Как сказала Кравчук, такой этический кодекс должен быть для такой крупной фракции.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада планирует вернуться к пленарной работе во вторник, 2 июня. В первую неделю парламент будет рассматривать Программу правительства.

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