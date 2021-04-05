За первый квартал года было сообщено о подозрении более 270 работникам органов правопорядка, отметила Венедиктова.

После получения 8 тысяч долларов неправомерной выгоды задержан уже бывший руководитель отдела одной из местных прокуратур в Запорожской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

Она отметила, что, находясь на этой должности, экс-руководитель одной из местных прокуратур Запорожья пообещал за деньги не привлекать человека к уголовной ответственности и закрыть производство по факту растраты бюджетных средств путем внесения недостоверных данных в акты выполненных строительных работ.

Читайте такжеГотовится отбор в новые окружные прокуратуры: в планах первой волны - более 450 вакансий"Несмотря на то, что прокурор не прошел аттестацию и был уволен около 10 дней назад, он все же завершил свою незаконную сделку", - говорится в сообщении.

Также, продолжила Венедиктова, на подстрекательстве к даче взятки следователю полиции недавно был разоблачен прокурор одной из окружных прокуратур Киева. Закрытие уголовного производства по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести правоохранители оценили в 5 тысяч долларов США. После получения первой части неправомерной выгоды оба разоблачены, им сообщили о подозрении.

"Только с начала 2021 года Генеральной инспекцией Офиса генпрокурора за совершение коррупционных преступлений привлекли к уголовной ответственности 4 прокуроров, 2 сотрудников полиции и 1 физическое лицо-соучастника. Общая сумма полученной ими неправомерной выгоды – более 800 тысяч гривен", - отметила Венедиктова.

Она отметила, что на днях также ушло в суд производство в отношении прокурора одной из Киевских местных прокуратур и сотрудника одного из главных управлений СБУ, которые мошенническим способом пытались завладеть 100 тыс. долларов США представителя банковского учреждения за якобы закрытие уголовного производства, которое сами же сфальсифицировали. Кадровая комиссия приняла решение об увольнении этого прокурора из органов прокуратуры.

"В целом в течение этого года кадровой комиссией по рассмотрению дисциплинарных жалоб уже было принято решение о наложении на 8 прокуроров дисциплинарных взысканий в виде увольнения с должностей в органах прокуратуры. Также судом за первый квартал 2021 года вынесено 3 приговора в отношении бывших прокуроров, которые вступили в законную силу", - рассказала руководитель Офиса генпрокурора.

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Автор: Иван Бойко