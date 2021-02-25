Ирина Венедиктова рассказала, что не планирует возобновлять расследование в отношении Хантера Байдена

"Мы живем в государстве, где есть коррупция, мы живем в сильном олигархическом обществе, поэтому перед нами такие тяжелые вызовы", - сказала Ирина Венедиктова. "Я знала, что эта работа будет нелегкой, когда я ее начинала, в этой стране место Генерального прокурора немного похоже на сидение на электрическом стуле". Проблем, с которыми сталкивается первая женщина-Генеральный прокурор Украины, очень много.

Системное взяточничество и злоупотребления; часто негативное влияние олигархов; политизация и попытки манипулирования судебной системой и необходимость обеспечения ответственности за рубежом, - пишет дипломатический редактор The Independent Ким Сенгупта.

Проблемы имеют международное измерение. МВФ обусловил продолжение крупных займов, которые он выдает стране, проведением масштабных реформ. Отдельно, Европейский Союз проводит аудит происходящего.

Именно климат коррупции, который воспринимался таким образом, втянул Украину в мир Дональда Трампа и токсичную политику Америки под его руководством. Попытка бывшего президента США шантажировать украинское правительство начать расследование в отношении бизнес-деятельности Джо Байдена и его сына привела к его первому импичмента по обвинению в приглашении иностранного вмешательства в прошлогодние президентские выборы.

Трамп и его советники во главе с его личным адвокатом Руди Джулиани обвинили Джо Байдена в том, что он добивался отставки в то время руководителя прокуратуры Виктора Шокина, чтобы предотвратить расследование в отношении Хантера Байдена и компании, в которой он работал, «Буризмы».

В ходе расследования, проведенного Русланом Рябошапкой, бывшим Генеральным прокурором, был сделан вывод, что Байдены не занимались незаконной деятельностью. Некоторые представители команды Трампа настаивали, не предлагая никаких доказательств, что это было сокрытие преступления, и, вероятно, было бы давление по поводу проведения еще одного расследования, если бы был переизбран Трампа.

Госпожа Венедиктова, которая проработала на этой должности 11 месяцев, отметила, что не было никаких планов возобновлять расследование, и она рада, по ее словам, что Украина не ввязалась еще дальше в американскую политику.

"Это рассмотрели прокуроры, они выполнили свою работу, и сейчас я не вижу оснований, чтобы начинать это снова, - сказала она из своего офиса в Киеве. - Я хочу сказать, что было очень хорошо, что наша страна не была втянута в выборы США. Следствие началось из-за некоторых обвинений, переданных сюда; но оно теперь закончено. Дело не в нашей уголовной судебной системе, а в геополитике. Я не хочу участвовать или комментировать международную политику".

Отдельное расследование в отношении Хантера Байдена, проведенное республиканцами Сената, также не выявило никаких противоправных действий. Но сейчас проводится расследование по его налоговым делам, в организации которого обвинялась администрация Трампа, которая должна уйти в отставку.

Расследование касается иностранных доходов господина Байдена в Китае и Украине, и существует большая вероятность того, что власти в Киеве снова получат просьбу провести проверку. Хантер Байден настаивает на том, что он действовал "законно и надлежащим образом", и утверждает, что он будет оправдан.

Госпожа Венедиктова рассказала The Independent: "Я не располагаю информацией об этом ни через один официальный канал, поэтому я не знаю, что будет в будущем. Но то, что я могу сказать, это то, что если будет какое-то развитие событий, наше поведение теперь не будет иным, чем это было до выборов в США, когда появилось последнее дело".

Генеральный прокурор отметила, что она полностью занята внутренними вопросами в Украине, не отвлекаясь на иностранные. Работа активного прокурора, как она выяснила, несет риски.

"Мне приходилось время от времени менять адрес, жить в разных местах после получения определенной информации. Я не хочу делать из этого большой проблемы, но это то, что вы не можете игнорировать. У меня крепкая семья, мы научились с этим справляться", - сказала она.

Госпожа Венедиктова, 42 года, является профессором, имеет двоих детей. Она была бывшим юридическим советником Президента Владимира Зеленского еще до того, как он баллотировался.

Ее муж был против, чтобы она занимала должность в органах прокуратуры. "Он знал проблемы, с которыми я столкнусь. Но он полностью поддерживает меня с тех пор, как я решила занять ее, у меня есть поддержка моей семьи в том, что я делаю", - сказала она. "У некоторых моих друзей, возможно, тоже были сомнения, но мы работаем 18 часов в день, и у меня нет времени с ними видеться".

Генеральный прокурор заявила, что не испытывала явных проблем как первая женщина, занимающая эту должность. "В работе украинского общества нет такого сильного разграничения. Возможно, некоторые люди не могли понять, почему я здесь. Но я не против работать в мужской среде", - сказала она.

Госпожа Венедиктова продолжила: "Конечно, есть давление политического характера, обвинения, которые делаются, чтобы попытаться меня остановить. Я работаю Генеральным прокурором меньше года и против меня возбуждено несколько уголовных дел. Но такое случается с людьми здесь; система такова, что суд должен открыть дело, если кто-то просто предъявляет обвинения, и они продолжаются значительное время", - сказала она."Но я этого не боюсь. Моя совесть чиста, Я сплю очень крепко ночью".

Одним из обвинений в адрес Генерального прокурора является то, что она использовала "манипулятивную речь" во время выступления в парламенте в сентябре прошлого года. После заявления, что существует недостаточно доказательств для расследования в отношении депутата Александра Юрченко, как утверждается, ее заставили дать указание на его задержание на следующий день. Госпожа Венедиктова отрицает это утверждение.

Госпожа Венедиктова считала, что существовали глубоко укоренившиеся проблемы, вызванные могучими и богатыми личными интересами. "Олигархи, которые злоупотребляют своей властью, являются проблемой для всех, их потребности должны быть предметом деятельности парламента, правительства, таких людей как антимонопольный комитет, с такой поддержкой прокуроры могут действовать", - сказала она.

Одним из известных олигархов, причастных к судебным процессам, является Игорь Коломойский, который поддерживал господина Зеленского, когда он баллотировался в Президенты. Коломойского обвинили в мошенничестве в отношении крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк" на миллиарды долларов. "ПриватБанк" подал иск против Коломойского в Высокий суд Лондона, который изначально заморозил 2,6 млрд. долларов его активов, прежде чем решить, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела.

В прошлом году украинский суд постановил, что национализация "Приватбанка" была незаконной. Господин Коломойский говорит, что не стремится вернуть себе контроль и требует компенсации в размере 2 миллиарда долларов. Власти отдельно обвиняют "ПриватБанк" в плохой практике кредитования, что привело к убыткам до национализации в размере 5,5 млрд. долларов.

Во вторник на этой неделе госпожа Венедиктова объявила об открытии расследования по поводу мошенничества на сумму 4,8 миллиона долларов против трех бывших чиновников "ПриватБанка", которое якобы было совершено накануне перехода государственной собственности в 2016 году.

Госпожа Венедиктова признала, что за рубежом все еще существует беспокойство относительно коррупции в Украине: "У нас не так много времени. Тридцать лет независимости могут быть не очень длинными с точки зрения демократии в западной Европе или Америке, но это уже довольно долго".

"Но, - настаивает она, - мы достигли реального прогресса. Я только что провела одну из очередных встреч с должностными лицами Евроюста (агентства ЕС по вопросам сотрудничества в сфере юстиции). Я встречаюсь с американскими коллегами, они видят, что мы прилагаем все усилия и во многих случаях достигаем успеха".

Генеральный прокурор отмечает об экстрадиции 37 подозреваемых в прошлом году, включая двух предполагаемых высокопоставленных членов "Исламского государства" и руководителя "Талибана", а также двух человек, обвиняемых в отмывании 145 миллионов долларов. Она отмечает, что украинская власть сотрудничала с международными коллегами по организованной преступной группе, которая обманула общественность в Европе и США на сумму около 12 миллионов долларов; а также по киберпреступной группе с участием украинского хакера, которая действовала в 11 странах, включая Великобританию.

В конце концов, несмотря на разочарование и трудности, г-жа Венедиктова говорит, что считает свою работу "очень удовлетворительной". Одной из главных причин этого является "наше гражданское общество, которое имеет осознание высокого уровня, которого может достичь эта страна. Это что-то очень особенное и очень обнадеживающее. Нам также повезло с нашей молодежью. Недавно я ездила выступать в Одесский университет, и это напомнило мне, почему я уже 20 лет люблю работать со студентами. Они - будущее, и нам нужно оставить им лучшую страну".

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Автор: УНИАН