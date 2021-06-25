В регионе подготовили 53 специалиста-психолога, которые могут предоставлять услуги по проведению коррекционных программ для исправления насильственного поведения обидчиков.

Генпрокурор Ирина Венедиктова осуществляет рабочую поездку на Донбасс с целью проведения совещания, во время которого заслушает отчеты руководителей областных прокуратур, ключевой задачей которых является противодействие посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Будет обсуждаться состояние противодействия преступности в регионах и расследование уголовных правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта или связанных с вооруженной агрессией.

В рамках визита Генпрокурор приняла участие в открытии Консультативного центра по внедрению коррекционных программ для лиц, совершающих насилие в семье, в Константиновской городской территориальной общине.

Консультативный центр для работы с обидчиками создали в помещении Константиновского отдела №2 Краматорского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Здесь функционирует специально оборудованный кабинет для работы психологов с теми, кто совершает насилие в семье.

В 2020 году Константиновка стала одним из 15 участников программы «города, свободные от домашнего насилия». Создание специализированной службы такого формата происходило в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA).

Генпрокурор отметила, что в этом году противодействие уголовным правонарушениям, связанным с домашним насилием определено приоритетом работы органов прокуратуры. В то же время, важными шагами на пути к преодолению этой глобальной проблемы является не только привлечение обидчиков к установленной законом ответственности, но и работа с ними, направленная на их исправление.

«Лица, совершающие домашнее насилие, не всегда осознают собственное противоправное поведение и не могут реально оценить негативные последствия для своей семьи. И здесь важно помочь обидчикам понять общественную опасность их деяний и сформировать у них новую неагрессивную психологическую модель поведения в частных отношениях. Поэтому открытие сегодня Консультативного центра по внедрению соответствующих программ для таких лиц является важным шагом для искоренения этого позорного явления и налаживания положительного психологического климата в семьях», – отметила Генпрокурор.

Задачей центра будет, в частности, противодействие повторному домашнему насилию. Для Донецкой области это первое заведение такого формата и направления.

В регионе подготовили 53 специалиста-психолога, которые могут предоставлять услуги по проведению коррекционных программ для исправления насильственного поведения обидчиков. Для их направления на прохождение коррекционных программ будет усилена межведомственная координация правоохранительных и судебных органов.

Ирина Венедиктова сообщила, что планируется введение специализации прокуроров по осуществлению процессуального руководства в уголовных производствах этой категории и уже разрабатываются стандарты работы с ориентацией на лучшие международные практики.

Также прокуратура тесно взаимодействует с общественными организациями, задачей которых является защита от домашнего и гендерно обусловленного насилия. А в рамках стратегического приоритета «Открытая прокуратура», создаются секторальные рабочие группы, где продолжается регулярная практическая работа с профильными объединениями.

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Автор: Иван Бойко