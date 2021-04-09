За прошлый год количество обращений по поводу насилия выросло более чем наполовину.

Офис генпрокурора объявил противодействие домашнему насилию приоритетом работы прокуратуры в 2021 году.

Об этом говорится в видеосообщении Ирины Венедиктовой, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора.

Она привела статистику - каждая третья семья в Украине встречается с насилием, а от 1 до 3 миллионов детей ежегодно становятся его свидетелями или жертвами. Венедиктова отметила, что во время карантина ситуация обострилась - обидчики и жертвы вынужденно оказались в закрытом пространстве.

"За прошлый год количество обращений по поводу насилия выросло более чем наполовину. Из них 86% поступили от женщин, 12% от мужчин и 2% – от детей", - рассказала генпрокурор.

По ее словам, на уровне государства делается немало глобальных шагов для преодоления этого явления. Импульсом стало принятие в прошлом году указа президента Украины о неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защиты прав людей, пострадавших от такого насилия. Одним из инструментов его реализации является правительственная государственная социальная программа.

"До важных шагов, безусловно, можно отнести присоединение по инициативе первой леди Елены Зеленской в сентябре 2020 года к основанного странами Большой Семерки Партнерства Биарриц по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Воплощением обязательств, которые взяла на себя Украина, стал запуск в прошлом году правительственной горячей линии по противодействию домашнему насилию – 1547. Запомните этот номер и скажите тем, кто нуждается в защите – это очень важно", - подчеркнула Венедиктова.

Кроме того, продолжила она, в прошлом году созданные девять шелтеров – это приюты для пострадавших от домашнего насилия. На этот год предусмотрено 275 млн грн для расширения сети служб поддержки пострадавших.

Читайте такжеВенедиктова рассказала об очистке правоохранительной системы от взяточников (фото)"Противодействие уголовным правонарушениям, связанным с домашним насилием в отношении женщин, мужчин и детей мной определено приоритетом работы прокуратуры на 2021 год", - заявила руководитель офиса генпрокурора.

Она рассказала, что в течение 2020 года в ЕРДР в целом зарегистрировано около 3 тысяч таких правонарушений, почти 2000 из них направлены в суд с обвинительными актами. В прошлом году совершены преступления, связанные с насилием в семье в отношении 199 детей.

Кроме того, только за январь-март этого года зарегистрировано более 1000 таких уголовных правонарушений, в суд уже переданы более 650.

Задачи прокуроров, подчеркнула Венедиктова, – эффективно представлять публичное обвинение в судах по таким делам.

Всего за прошлый год по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины осуждено 778 человек.

Так, Офис генпрокурора планирует внедрять специализацию прокуроров в уголовных производства этой категории. Для этого разрабатывают стандарты работы с ориентацией на лучшие практики применения закона и проведут необходимое обучение.

Также у Венедиктовой начали более тесное взаимодействие прокуроров с общественными организациями, которые занимаются вопросами противодействия гендерно-обусловленному и домашнему насилию.

Венедиктова призвала при малейших проявлениях домашнего насилия сразу обращаться в правоохранительные органы.

"Уголовная ответственность за домашнее насилие - относительно новая норма нашего законодательства. Она действует более двух лет и приближает Украину к ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями", - заявила генеральный прокурор.

"Важность ратификации Стамбульской конвенции сложно переоценить, поэтому нами разработана дорожная карта для ускорения этого процесса", - заключила Венедиктова.

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Автор: Иван Бойко