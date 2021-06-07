Информация о том, что помехой для личной встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского стала смена председателя правления "Нафтогаза", не имеет официального подтверждения.

Внештатный советник главы Украинского государства Эндрю Мак заявил, что приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому от президента США Джо Байдена посетить Белый дом демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между Киевом и Вашингтоном и отсутствие каких-либо преград для контактов двух лидеров.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Мака

"Сегодня украинские медиа сделали большую, но пустую сенсацию из ничего. американское издание распространило предположение со ссылкой на неподтвержденный анонимный источник о том, почему не запланировано личной встречи президентов Украины и США. Якобы это имело какое-то отношение к смене руководства Нафтогаза", - заявил он.

Мак убеждает, что это никогда не имело какого-либо официального подтверждения или хотя бы определенного базирования на открытом заявлении любого из должностных лиц, этого никогда не было в публичной или непубличной коммуникации между Украиной и США на любом уровне.

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"Тем более через два дня после смены в "Нафтагоге" госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об официальном визите в Киев и этот визит успешно состоялся", - добавил он.

На самом деле, по словам советника, сегодня это было опровергнуто в лучшей из возможных способом. Во время разговора президентов Украины и США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить в июле Вашингтон.

"Это демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между нашими государствами и отсутствие каких-либо преград для контактов двух лидеров, которые периодически" вбрасываются" в украинские медиа или распространяются там", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что такое решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщило, что Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом к его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".

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Автор: Виталий Саенко