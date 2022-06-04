Валенса выразил уверенность, что на переговорах с Путиным по поводу прекращения войны против Украины, прежде всего, нужно использовать позиицию силы, а не дипломатию.

Если кто-то будет во главе государства 20 лет, он обязательно выстроит систему, которую будет защищать даже ценой войны.

Такое мнение высказал в интервью изданию Interia бывший президент Польши Лех Валенса.

Также Валенса отметил, что будучи президентом, допустил некоторые ошибки.

"Я планировал вступить в ЕС и НАТО вместе с Украиной и Беларусью. Но о Польше и Венгрии я говорил открыто, а тайно стремился к этим странам, строя международную коалицию. С Борисом Ельциным мы могли бы это сделать, но мне не хватило второго срока. Потом все рухнуло. Другое дело Россия", - поделился он.

По его словам, первоочередной задачей было развалить СССР и вывести его войска с польских земель, и в конечном счете нужно было вернуть Россию в нужное русло, изменить ее политическую систему.

"При таком размере страны один человек не может сам решать вопрос о ядерной войне, потому что это угроза миру", - отметил Валенса, добавив, что можно было сделать это ради добра, показав россиянам, что "так им будет лучше жить или силой, воспользовавшись национальными и этническими разногласиями, расчленить Россию". Но даже сейчас трудно об этом говорить, потому что это слишком опасно, считает Валенса.

На вопрос о том, удивило ли его открытое нападение на Украину, Валенса ответил, что ожидал угрозы со стороны России.

"Эти люди живут в плохой системе, которая без естественных или вынужденных изменений подталкивает их к политике экспансии. Если кто-то будет во главе государства 20 лет, он обязательно выстроит систему, которую будет защищать даже ценой войны", - отметил Валенса, добавив, что если бы россияне это поняли, то "потом сказали бы нам спасибо".

При этом Валенса выразил уверенность, что если бы сел за стол переговоров с Путиным, то смог бы его убедить, что в войне нет смысла.

"С Путиным нужно было разговаривать по-другому с самого начала. Усадите его и скажите: "У тебя есть ракеты, но знаешь, что есть у нас? Мы просто не хотим тебя расстреливать. Мы не хотим тебя разрушать, не заставляй нас использовать наши возможности, ты не выживешь, мужик. Ты не веришь? Тогда посмотри на наши пушки". Вот так и надо разговаривать с президентом России, а не какая-то дипломатия", - уверен Валенса.

На вопрос о том, думает ли он о поездке в Киев и встрече с президентом Владимиром Зеленским, ответил, что предложил это первым, до того, как кто-то (из польских политиков - ред.) поехал в Киев. "Я сказал президенту Украины: "Собери важных людей: нобелевских лауреатов, генералов, премьер-министров. Создай себе группы поддержки, используй их голос". Я хотел быть в такой группе, но Зеленский не подхватил тему, поэтому я остался без работы", - сказал Валенса.

Также в интервью Валенса прокомментировал риторику Папы Римского Франциска о войне РФ против Украины.

"Он не понимает. Франциск и Украина рушат мои представления о роли нынешнего Папы. Как верующий, я не понимаю, что делает Франциск - меня не устраивает, что он соглашается на такие увертки в сторону Путина", - отметил экс-президент.

Валенса рассказал, что дважды виделся с Франциском и тогда у него возникли некоторые опасения, поскольку нынешний Папа "из другой культуры, он не до конца понимает Европу и думает как латиноамериканец".

"Как видите, я был прав", - констатировал Валенса.

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