Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении Виктора Януковича и его сына Александра.

Высший антикоррупционный суд разрешил заочно осуществить специальное досудебное расследование в отношении завладения бывшим президентом Виктором Януковичем резиденцией "Межигорье".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в социальной сети Facebook.

В частности, 25 августа следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (заочно) в отношении бывшего владельца государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. При этом убытки, нанесенные государству, превышают 500 млн грн.

"Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором", - говорится в сообщении.

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28 июля НАБУ и САП обратились в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру Януковичу. Януковичи являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением. НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, его сына — по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ.

В январе 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала САП в заочном содержании под стражей Януковича.

Имущество государственной резиденции "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010-го по 2014 год проживал Янукович, было арестовано судом в июле 2015 года. В начале июля 2018 года суд передал "Межигорье" в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Автор: Виталий Саенко