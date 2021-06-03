Суд дал разрешение на проведение заочного расследования дела об узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).
Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).
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В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года Януковичем действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины. Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которой законом «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.
Справка УНИАН. Осенью 2010 года Конституционный суд возобновил действие Основного закона в редакции 1996 года, признав нарушение процедуры внесения парламентом изменений в Конституцию от 8 декабря 2004 года. Таким образом полномочия на то время президента Януковича были существенно расширены.
По этому делу Януковичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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