В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года Виктором Януковичем действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.

Суд дал разрешение на проведение заочного расследования дела об узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

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В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года Януковичем действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины. Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которой законом «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Справка УНИАН. Осенью 2010 года Конституционный суд возобновил действие Основного закона в редакции 1996 года, признав нарушение процедуры внесения парламентом изменений в Конституцию от 8 декабря 2004 года. Таким образом полномочия на то время президента Януковича были существенно расширены.

По этому делу Януковичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Виктория Токарева