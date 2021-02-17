Вакцинация от коронавируса должна была начаться еще 15 февраля.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если к концу недели в Украине не начнется вакцинация, то главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.

В эфире одного из телеканалов Даниил Гетманцев согласился, что Министерство здравоохранения не уложилось в сроки, которые были определены для начала вакцинации в стране.

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"Министерство не справилось с теми сроками, о которых они говорили. Но, с другой стороны, мы уже имеем официальное заявление министра Степанова о том, что до конца недели вакцинация начнется. Есть некоторые технические препятствия, но так или иначе вакцинация будет", – отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что если кампания не стартует к установленному сроку, то нардепы поднимут вопрос увольнения главы ведомства.

При этом он добавил, что вопрос отставки Степанова сегодня не обсуждается вообще. Это просто "предложение" реакции на то, что министр здравоохранения своевременно не начал вакцинацию.

Хоть сам Гетманцев не убежден, что именно такое решение нужно будет принимать. По его мнению, отсрочка вакцинации с 15 на 20 или 22 число не является решающим для противодействия коронавирусу. Но вместе с тем нардеп отметил, что каждый чиновник должен выполнять свои обещания.

"А что нам еще остается? Поменяем на того человека, который будет вовремя выполнять все то, что он сам на себя брал. Если чиновник что-то обещает, то он определенно должен это выполнять", – сказал политик.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В течение последних недель представители Минздрава заявляли, что вакцинация против коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. Но еще тогда предупреждали, что возможны задержки.

В понедельник 15 февраля Степанов заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.

Глава Минздрава заявил, что дату 15 февраля он называл основываясь на информации о поставках вакцин. Но сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера".

Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.

Напомним, что до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

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Автор: УНИАН