В подготовленной правительством бюджетной декларации на 2022-2024 годы увеличение финансирования отрасли образования не предусмотрено, а культуры — вообще уменьшено.

В проекте государственного бюджета на следующий год парламентарии будут отстаивать увеличение расходов на образование и культуру.

Об этом, как сообщает сайт партии "За майбутнє", заявила член депутатской группы "Партия "За майбутнє", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат Ирина Констанкевич.

По словам народного депутата, в подготовленной правительством Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которую 15 июля утвердила Верховная Рада Украины, увеличение финансирования отрасли образования не предусмотрено, а культуры — вообще уменьшено.

Как подчеркнула Ирина Констанкевич, партия "За майбутнє" выступает категорически против такого подхода к финансированию гуманитарной сферы. Как подчеркнула народный депутат, когда власть начинала "Новую украинскую школу" - ключевую образовательную реформу, предполагалось, что ежегодно расходы на образование будут расти. Однако Бюджетная декларация на 2022-2024 годы не предполагает такого роста, расходы остаются на прежнем уровне.

Что касается культуры, то ситуация с этой сферой еще хуже.

"У нас на комитете обсудили: ожидается, что финансирование на культуру будет уменьшено только по предварительным предложениям на 50%. Поэтому у меня оптимизма не так много. Но это опять же касается нас, депутатов. Придется сообща все выбивать, доказывать, дискутировать", — отметила народный депутат из группы "За майбутнє".

Как сказала Ирина Констанкевич, бороться за справедливое финансирование образования и культуры должны все парламентарии, которые соглашаются, что успешное будущее государства невозможно без качественного образования и культурного и духовного возрождения Украины.

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Автор: Григорий Бондарь