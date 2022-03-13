Игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре г. Киева.

В оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).

Об этом сообщили в Православной Церкви Украины.

"С грустью узнали, что в Волновахе русские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - отметили в ПЦУ.

В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре г. Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

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