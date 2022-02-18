Ракеты Javelin сразу отправятся в воинские части и на линию фронта.

В Украину прибыли подаренные Эстонией противотанковые ракеты Javelin.

Как сообщает ERR, об этом сообщил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск.

"Ракеты на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий логистикой вооруженных сил. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам", - сказал Кууск.

По его словам, ракеты Javelin сразу отправятся в воинские части и на линию фронта. Кууск не стал называть точное количество ракет, прибывших в Украину.

Читайте такжеПутин принуждает к переговорам с боевиками "ЛДНР": "все, что нужно сделать Киеву" (видео)Относительно ситуации в Киеве посол сказал, что напряженность высокая, но если конфликт будет обостряться, то это произойдет на востоке Украины.

"Российская сторона распространяет там всякие ложные новости, в самом Киеве обычный вечер пятницы с заторами перед выходными", - пояснил Кууск.

Как сообщал УНИАН, 21 января Министерство обороны Эстонии сообщило в Twitter, что Эстония, Литва и Латвия окажут Украине дополнительную оборонительную помощь.

В частности, Эстония предоставит противоброневые ракеты Javelin, Латвия и Литва - зенитные ракеты Stinger.

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