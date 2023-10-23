Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введение множественного гражданства в Украине с единственным ограничением.

Он убежден, что "двойной" паспорт - необходимость, в которой нуждаются многие из украинцев. Прежде всего, речь о людях, которые были вынуждены выехать на территории других государств из-за войны, заявил Кулеба в рамках своего обращения к Всемирному конгрессу украинцев.

"Крайне необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие Всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство", - цитирует "Укринформ".

Видео дня

В этом контексте главный дипломат Украины указал, что следует руководствоваться силой нашего государственного паспорта, а не бояться, что украинцы будут получать гражданство других стран мира.

Он напомнил, что после вступления Украины в Евросоюз, наш государственный паспорт будет иметь одинаковый статус со странами соседями, а значит, ничем им не будет уступать. В то же время будет существовать один запрет - Украина не позволит иметь двойное гражданство с Россией и другими странами, которые поддерживают ее агрессивную войну против украинцев.

"Любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", - указал глава МИД Украины.

В парламенте есть 2 законопроекта о двойном гражданстве

В сентябре народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент в ближайшее время может рассмотреть подробнее 2 законопроекта о введении двойного гражданства: они зарегистрированы в Раде под номерами 6368-д и 6369-д и предусматривают определенную либерализацию в этом вопросе.

В то же время проект закона 6368-д предлагает, чтобы украинцев могли лишить гражданства в том случае, если они добровольно согласились взять паспорт РФ - государства-оккупанта.

Вас также могут заинтересовать новости: