Нардеп прогнозирует, что, учитывая тематику и недавнее лишение двух депутатов Рады гражданства, "дискуссия будет жаркой".

Верховная Рада Украины на ближайшей пленарной неделе может рассмотреть два законопроекта о двойном гражданстве в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"На ближайшую пленарную неделю могут вынести два интересных законопроекта об урегулировании вопроса двойного гражданства: 6368-д и 6369-д", - рассказал он. Видео дня

По словам Железняка, законопроект №6368-д существенно дополняет перечень оснований для утраты и приобретения гражданства Украины и предусматривает определенную либерализацию в Украине института двойного или множественного гражданства.

Также этот проект закона предусматривает ужесточение механизма по лишению гражданства. В частности, согласно законопроекту, основаниями для потери гражданства Украины является добровольное приобретение гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта.

Нардеп уточнил, что второй законопроект №6369-д заключается во внедрении для претендентов на выполнение функции государства обязательного декларирования иностранного гражданства.

Документ также предусматривает порядок увольнения таких лиц в случае выявления "незадекларированного" гражданства и запрет для лиц с гражданством страны-агрессора занимать должности.

"Учитывая тематику и особенно недавнее лишение двух депутатов Рады гражданства, дискуссия будет жаркой", - прогнозирует Железняк.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины Зеленский заявил, что внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

Президент отметил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а людьми с украинским гражданством.

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