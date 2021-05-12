Гармаш считает, что при принятии решения о подписании подозрения "куму Путина" учитывался фактор предстоящей встречи политических советников "нормандской четверки".

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш считает, что вручение народному депутату Виктору Медведчуку подозрения в государственной измене не отразится на переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе и военной эскалации в регионе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Не думаю, что вручение ему подозрения как-то отразится на переговорах в ТКГ. Уверен, что там этот вопрос даже не прозвучит. … На военной ситуации на Донбассе притеснения Медведчука никак не отразятся. Во-первых, там сейчас и так эскалация, и большей она не станет, потому что у Путина в некоторой степени связаны руки переговорами о встрече с Байденом", - считает Гармаш.

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В тоже время он выразил мнение, что при принятии решения о подписании подозрения "куму Путина" учитывался фактор предстоящей встречи "Н-4"" (политических советников "нормандской четверки").

"Другое дело - личная встреча внешнеполитических советников "Н-4" , среди которых от РФ - Дмитрий Козак, фигурирующий в деле Медведчука. Наверняка, ему захочется обсудить это с Андреем Ермаком (руководителем ОП - УНИАН)", - написал Гармаш.

Санкции против Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе и Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч.5 ст.258 (финансирование терроризма) УК. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Подозрение Медведчука в госизмене

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Промінь".

12 мая вечером адвокат Медведчука Богдан Коваль заявил, что его подзащитному вручили подозрение по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны.

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Автор: Инна Андалицкая