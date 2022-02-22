Договоренности по Донбасcу теряют смысл из-за того, что РФ поменяла позицию насчет "ДНР" и "ЛНР", отметил представитель ОРДЛО в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

После того, как президент Российской Федерации Владимир Путин признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Минские соглашения по Донбассу теряют смысл.

"Минск" теряет смысл, поскольку в договоренностях "ЛДНР" признаны территорией Украины, рассказал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и журналист Денис Казанский в эфире телеканала "Дом".

По его словам, после признание Путиным независимости псевдореспублик "нет предмета" Минских соглашений.

"Как и заявляли представители Кремля, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. И это так. Потому что согласно Минским соглашениям, отдельные районы Донецкой и Луганской областей – это территория Украины. Россия признавала это много лет…", – отметил собеседник.

Казанский подчеркнул, что теперь позиция РФ поменялась, и страна определяет "ЛДНР" как "государства".

"…Соответственно, дальше любые переговоры теряют смысл. Потому что нет предмета", – заявил представитель ОРДЛО.

Агрессия России на Донбассе – короткая справка УНИАН

РФ в 2014 году поддержала боевиков, которые на части Донбасса создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть востока Украины также вторглись российские войска.

Для того, чтобы разрешить конфликт, были подписаны Минские соглашения. Россия утверждала, что не является стороной конфликта и называла себя "посредником".

Осенью прошлого года российские власти пошли на обострение ситуацию на границе с Украиной – стянули много военнослужащих и техники. В Украине и в западных странах заговорили об угрозе вторжения.

В середине февраля 2022-го на части востока Украина обострился конфликт – боевики открывали огонь по населенным пунктам из тяжелого вооружения, которое запрещено "Минском", и обвиняли в вооруженных провокациях украинскую сторону.

Потом в "ЛДНР" объявили массовую эвакуацию населения в РФ и "мобилизацию".

Украинская сторона назвала действия России нарушением своего суверенитета. США уже наказали "ЛДНР" – ввели санкции.

Уже 21 февраля Владимир Путин признал псевдореспублики независимыми.

Спикер Путина Дмитрий Песков 22 февраля сказал, что в РФ вопрос Минских соглашений больше не стоит на повестке дня.

Вас также могут заинтересовать новости: