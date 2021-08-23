Дженнифер Гренголм отметила, что США продолжают поддерживать "Крымскую платформу" и позицию, что Крым - это Украина.

Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время саммита "Крымской платформы" в Киеве заявила представительница США - министр энергетики США Дженнифер Гренголм.

Она подчеркнула, что США гордятся возможностью быть на этом мероприятии и поддерживать "Крымскую платформу".

"Мы - вместе с Украиной. Мы единодушно осуждаем незаконную аннексию Крыма", - подчеркнула Гренголм.

Читайте также"Антироссийское мероприятие": у Путина отреагировали на саммит "Крымской платформы"По ее словам, США также гордятся тем, что в течение 30 лет независимости Украины сотрудничают с ней.

"Эти отношения еще больше укрепятся на следующей неделе, когда оба президента встретятся в Вашингтоне", - отметила представительница США.

От имени президента Байдена она в очередной раз заявила о поддержке Украины, в частности, ее реформ и работы по североатлантических устремлений.

"Мы поддерживаем вашу борьбу с коррупцией и более серьезную борьбу с российской агрессией. Наша поддержка будет оставаться конкретной, существенной", - подчеркнула она.

Гренголм подчеркнула, что США уже предоставили миллионы долларов помощи Украине и эта поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.

Так, по ее словам, Штаты будут оказывать поддержку Вооруженным силам Украины, в частности, относительно оружия и оборудования, которое Украина нуждается в борьбе с российской агрессией.

Читайте такжеЗеленский рассказал, как собирается заставить Россию сесть за стол переговоров"Мы будем продолжать наши дипломатические усилия, которые мы предпринимаем совместно с нашими союзниками и партнерами для решения конфликта на востоке Украины. Мы оставим санкции против России до тех пор, пока она не завершит оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины", - добавила она.

Представительница США отметила, что Россия должна придерживаться своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Она заявила, что США будет продолжать поддерживать "Крымскую платформу" и свои заявления о том, что Крым - это Украина и всегда будет Украиной, и что Россию нужно привлечь к ответственности за ее агрессию.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня проходит саммит "Крымской платформы".

В мероприятии, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, принимают участие делегации из 46 стран мира.

Также в саммите принимают участие президент Европейского Совета Шарль Мишель и три международные организации (НАТО, Совет Европы, ГУАМ) и Европейская комиссия.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Автор: Антонина Доломанжи