В саммите принимают участие представители более 40 стран, в том числе президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

В Киеве начался саммит "Крымской платформы".

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит в конференц-центре "Парковый".

В нем принимают участие представители более 40 стран, в том числе президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

Саммит начался с исполнения певицей Джамалой песни "1944".

После этого должно состояться официальное заседание.

Читайте такжеУкраинский вояж Меркель: чего ждать от приезда немецкого канцлера в КиевПримерно в 14:30 запланировано заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам саммита, а в 15:30 - панельные дискуссии.

На уровне президентов на саммите будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.

Также в "Крымской платформе" примет участие президент Европейского Совета Шарль Мишель.

На уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства - на уровне глав парламентов-Чешская Республика и Швейцария.

Также часть государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Кроме того, два государства - на уровне министров обороны: Великобритания и Португалия.

Читайте такжеЗеленский назвал цель Крымской платформыВ то же время США будут представлены личным посланником президента Джо Байдена министром энергетики Дженнифер Гренголм.

Германию будет представлять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, Норвегию - государственный секретарь МИД Аудун Халворсен.

Еще участие в саммите примут три международные организации (НАТО, Совет Европы, ГУАМ) и Европейская комиссия во главе с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по направлению "Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг" Валдисом Домбровскисом.

В частности, НАТО представит заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ, Совет Европы генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, ГУАМ - генеральный секретарь Алтай Эфендиев.

Крымская платформа-что о ней известно

Инициатива "Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - Межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Инаугурационный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители от всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке, а также государств за пределами трансатлантического региона.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, О восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 40 стран и международных организаций.

Автор: Антонина Доломанжи