В США заявили, что готовы к дипломатии, но встречи Байдена и Путина пока не планируют.

Россия столкнется с огромными последствиями, если решит проявить новую агрессию против Украины.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Госдепе США, пишет Голос Америки.

По его словам, со времени последней личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, США увидели планы России по новой агрессии, которые она может реализовать "в короткие сроки".

"Мы работаем в очень тесной координации с союзниками и партнерами не только для того, чтобы выявить общую обеспокоенность, но и для того, чтобы разработать значимый и огромный ответ, если Россия снова совершит акты агрессии", - заявил Блинкен.

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"Вы видели заявления, которые звучат от НАТО, ес, G7. В них четко дается понять, что будут огромные последствия - именно такая формулировка - огромные последствия для России, если она осуществит дальнейшие акты агрессии против Украины", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что по мнению президента Байдена, есть намного лучший путь - дипломатия. США и Россия готовы к диалогу через различные каналы, отметил госсекретарь. По его словам, в начале нового года следует ожидать участия в сферах дипломатии. При этом пока не планируется новой личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о требованиях России, Блинкен заявил, что у США и Европы также есть свои принципы.

"Президент Байден на протяжении многих лет был очень четким относительно некоторых базовых принципов, и никто от них не отступает. Одна страна не имеет права силой менять границы другой, одна страна не имеет права диктовать политику другой или указывать этой стране, с кем ей сотрудничать. Одна страна не имеет права применять сферу влияния, это понятие следует отбросить на свалку истории. Эти принципы очень четкие, президент их имеет долгое время, и это не изменится", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что все решения будут приниматься в координации с партнерами и ничего не будет решено без них.

Напомним, ранее помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид уже заявляла, что двусторонние переговоры США и РФ могут состояться в январе 2022 года.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины. Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

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