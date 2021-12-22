Переговоры могут состояться уже в начале следующего года.

Двусторонние переговоры Соединенных Штатов Америки и России могут состояться в январе 2022 года.

Такое заявление сделала помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, пишет Радио Свобода.

На переговорах будут обсуждаться "требования" России к США и НАТО относительно гарантий невступления Украины и других государств постсоветского пространства в Альянс.

"Мы примем решение о дате вместе с Россией, и мы верим, что это произойдет в январе", - сообщила Донфрид журналистам.

Читайте такжеПутин назвал Макрону условие для проведения нормандского саммитаКак сообщал УНИАН, Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины.

Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Россия против движения Украины в НАТО

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантия невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине негативно восприняли страны восточного фланга Альянс.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.