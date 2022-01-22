По словам источника журналистов, приказа об эвакуации не было.

В Государственном департаменте США отрицают информацию ряда американских СМИ об эвакуации части работников посольства Штатов из Украины.

Об этом рассказал чиновник Госдепа в комментарии "Голосу Америки". По его словам, приказа об эвакуации не было.

В то же время еще один источник в Государственном департаменте сообщил, что США, как обычно, осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации в случае, если ситуация безопасности ухудшится.

"Мы уже находимся на четвертом уровне относительно рекомендаций по поводу путешествий в Украину из-за COVID и посоветовали гражданам США быть информированными о сообщении о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. Сейчас для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы", - заявил представитель Госдепа в электронном письме.

Как сообщал УНИАН, ранее канал CNN, ссылаясь на информированные источники, сообщил, что посольство США в Киеве обратилось в Государственный департамент США с запросом о разрешении на отбытие всех неосновных работников и их семей.

Кроме того, Fox News, ссылаясь на источники в правительстве США, сообщал, что Госдеп приказал с понедельника начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства.

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