США могут восстановить пост спецпредставителя США / фото REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен пообещал проанализировать возможность восстановления должности специального представителя США по делам Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

В частности, его спросили, поднимался ли во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос возвращения должности спецпредставителя Соединенных Штатов по вопросам Украины.

"Мы озвучили свое видение по этому вопросу. Государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше видение и вернутся к нам с ответом", - сказал Кулеба.

Спецпредставитель США в Украине

  • В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times заявил, что ожидает назначения нового спецпредставителя США в Украине.
  • Ранее во времена президентства Дональда Трампа эту должность обнимал Курт Волкер.
  • Он подал в отставку после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорилось о том, что президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В этой жалобе упоминалось и о Волкере.

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Автор: Виталий Саенко