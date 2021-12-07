Также президенты США и России обсудили кибервопросы и региональные проблемы.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили накопление российских войск у границ Украины.

Об этом говорится в сообщении Белого дома в микроблоге Twitter.

"Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня с помощью защищенного канала видеосвязи обсудил с президентом России Владимиром Путиным ряд тем в отношениях США-Россия, в том числе нашу обеспокоенность по поводу российской военной деятельности на границе с Украиной, кибервопросы и региональные проблемы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУгроза нападения РФ: США рассматривают эвакуацию своих граждан из УкраиныКак сообщал УНИАН, переговоры лидеров США и РФ продолжались два часа.

3 декабря Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

По данным СМИ, Байден собирался заявить Путину о применении самых жестких экономических санкций в случае вторжения РФ в Украину.

Автор: Виталий Саенко