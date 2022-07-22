По словам Данилова, 86 граждан Украины соответствуют одному из четырех критериев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, по каким критериям граждане Украины попадают под признаки олигарха.

Об этом он сообщил 21 июля в эфире информационного телемарафона.

"Таких критериев четыре для того, чтобы человек был определен олигархом. Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан нашей страны подпадают под этот критерий. Далее следуют следующие три критерия... Как только мы будем понимать, какая будет цифра по второму критерию, мы обязательно проинформируем общество", - сказал Данилов.

Он добавил, что в процессе работы этого закона часть людей уже принимает решение, каким способом распоряжаться той или иной своей собственностью для того, чтобы они не попали в реестр олигархов. "Мы приветствуем такие вещи, когда люди сознательно делают такие шаги", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что олигархическая клановая система, которая работала в Украине, должна прекратить свое существование - это мешает развитию нашего общества.

"Мы за то, чтобы у нас были люди, которые занимаются бизнесом, мы с большим уважением должны к ним относиться. Но, когда сочетаются монополии - медиа, политика, бизнес - это недопустимые вещи", - подчеркнул Данилов.

Реестр олигархов:

5 ноября 2021 года Зеленский подписал закон об олигархах.

20 июля 2022 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас под проверку на соответствие критериям, определенным так называемым "законом об олигархах", могут попадать более 80 человек.

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