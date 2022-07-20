Формирование и ведение реестра олигархов обеспечивается аппаратом СНБО Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас под проверку на соответствие критериям, определенным так называемым "законом об олигархах", могут попадать около 86 человек.

Об этом информирует пресс-служба СНБО.

Сообщается, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел совещание относительно состояния выполнения Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

В нем приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, должностные лица Аппарата СНБО Украины.

По словам Данилова, Положение определяет реализацию организационных основ функционирования системы предотвращения чрезмерного влияния олигархов и порядок применения мер воздействия к ним. Формирование и ведение реестра обеспечивается аппаратом СНБО Украины.

"Участники совещания обсудили информацию относительно основных этапов формирования и ведения реестра, а также проблемные вопросы реализации упомянутого закона. Данилов акцентировал на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности его выполнения. По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольному комитету Украины, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, закон об олигархах, который предусматривал создание соответствующего реестра, был принят осенью 2021 года.