Данилов подчеркнул, что вступление в НАТО является залогом независимости для Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил убеждение, что Украина не сможет стать членом НАТО без лишения влияния олигархов и преодоления коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.

«Когда мы внимательно читаем Конституцию, то там у нас сегодня есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая, как следствие этой олигархической экономики - то, к сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим. Это фундаментальная вещь", - заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что вступление в НАТО является залогом независимости для Украины.

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«Мы имеем соседа, который постоянно посягает на наши территории. У нас 7 лет, как идет война, и мы, к сожалению, не можем с ним справиться, потому что некоторое время вместо того, чтобы строить государство, олигархическая экономическая модель развития нашего государства все больше «пожирала" нашу страну, возможности для бизнесменов заниматься бизнесом. Если вы не входите в пул олигархов, вы не можете получить те или иные вещи, которые они получают бесплатно по договоренности с властью, которую они довольно долгое время... уже более 20 лет коррумпируют", - сказал он.

Данилов подчеркнул необходимость движения Украины в Европу и к членству в НАТО.

Как сообщал УНИАН, 14 июня по итогам саммита НАТО в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью Плана действий по членству (ПДЧ).

Они также высказались в поддержку права Украины решать собственное будущее и формировать внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.

Справка УНИАН. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599).

Проект закона определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

4 июня президент поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты о деолигархизации.

Также Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, если народные депутаты не примут соответствующий законопроект, будут пытаться изменить его положения или отсрочить его принятие.

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Автор: Константин Гончаров