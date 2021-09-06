Выборы Харьковского городского головы назначены на 31 октября.

Местная организация партии "Слуга народа" с большой вероятностью не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова, однако депутаты от СН имеют возможность идти как самовыдвиженцы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель партии, первый заместитель председателя фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос относительно выборов в Харькове и кандидата от "СН", он заявил, что кандидатов на местные выборы выдвигают местные организации партии.

"Скорее всего, с большой вероятностью, наша партийная организация не будет выдвигать... Я допускаю, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут самовыдвигаться", - сказал он.

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Выборы в Харькове

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на 31 октября.

На прошлых выборах в октябре 2020 года мэром Харькова был избран Геннадий Кернес. Однако Кернес умер от осложнений COVID-19 в ночь на 17 декабря.

С тех пор обязанности мэра временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Автор: Таня Поляковская